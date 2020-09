Borja Mayoral nel mirino, per la difesa Marcao in pole

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma si muove a caccia di un attaccante che possa far rifiatare Dzeko e di un difensore che permetta a Fonseca di avere più scelte per la difesa a tre. A Trigoria è stata stilata una lista di nomi per il ruolo di vice-centravanti e tra questi c’è anche quello di Borja Mayoral, giocatore di proprietà del Real Madrid che nelle ultime due stagioni ha giocato con il Levante. La punta centrale, classe 1997, trova il gradimento dei giallorossi, che però per questo tipo di operazione si possono muovere soltanto con la formula del prestito. Il calciatore ha però il contratto in scadenza nel 2021 e, a meno di un rinnovo con le merengues, non potrà trasferirsi se non a titolo definitivo. La richiesta del club di Florentino Perez è di 12-15 milioni di euro, con la volontà di mantenere un’importante percentuale sulla futura rivendita. A tali condizioni l’affare per la Roma non si fa. Per il reparto arretrato in pole position c'è Marcao, con Smalling che rimane sullo sfondo. Per il brasiliano i media turchi parlano di un’offerta della Roma da 15 milioni di euro già accettata dal Galatasaray, ma secondo quanto filtra dal suo entourage basterebbero 13 milioni per assicurarselo. Per ora gli agenti di Marcao non sono stati ancora contattati, con Fienga che si è mosso soltanto tramite l'intermediario Palac (lo stesso della trattativa Smalling), che ha registrato la concorrenza del Lione. Intanto oggi alle 13.30 a Trigoria sarà presentato il neo-acquisto Pedro, che sarà accompagnato in conferenza dal Ceo. Alle 17.30 il Coo Calvo parteciperà invece all’inaugurazione del nuovo Roma Store di Via Ottaviano.