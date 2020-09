Biglietti, si attende l’ok per aprire il botteghino

La Roma si prepara a scendere in campo domenica sera alle 20:45 per la prima gara all'Olimpico davanti a mille tifosi. Questa è la decisione della Lega e del Governo che hanno trovato un accordo per riportare, almeno parzialmente, i tifosi all'interno degli impianti. Le modalità di accesso non sono state ancora ben definite, ma il club giallorosso attende il via libera per aprire una sorta di biglietteria tra giovedì e venerdì. In alternativa si valutano differenti modalità attraverso cui assegnare i mille tagliandi ai tifosi.

(Il Messaggero)