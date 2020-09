La beffa è servita, e non è la prima volta. La Roma chiude in poche ore l'acquisto di Marash Kumbulla, dopo una reiterata manifestazione di interesse da parte della Lazio. Alcuni lo davano addirittura per fatto, il calciatore sembrava quasi bloccato da Igli Tare. Il cambio di rotta ha lasciato delusi i tifosi della Lazio, che si sono visti soffiare un acquisto all'ultimo minuto anche con il passaggio del compianto Davide Astori dal Cagliari, appunto, alla Roma.

(Tuttosport)