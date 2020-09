Baldissoni: risoluzione consensuale del contratto

Nella giornata di ieri è stato ufficiale l'addio di Mauro Baldissoni, l'ultimo erede dell'era Pallotta. Il vice presidente esecutivo lascia dopo il suo ingresso in società nel 2011 e da anni si occupava della questione relativa allo stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. Al suo posto adesso subentrerà il figlio di Dan, Ryan Friedkin. Inoltre oggi alle 15 andrà in scena in conference call la riunione per la nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione giallorosso, che vedrà ovviamente i nomi dei due nuovi proprietari.

(corsera)