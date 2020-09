Autogoal del Covid: valore dei calciatori in caduta del 14,4%

C'è un piccolo recupero (+3,8%) nel valore di mercato aggregato dei calciatori delle prime dieci leghe europee rispetto alla caduta stimata nella fase più acuta del Coronavirus, effetto della ripresa delle partite. Ma il valore rimane inferiore di 5,4 miliardi di euro (-14,4%) rispetto al livello precedente al Covid, riferito a febbraio 2020. È la conclusione di un rapporto di Kpmg Football Benchmark, che aggiorna i dati pubblicati il 16 maggio. Molti club fanno ancora i conti con la crisi da Coronavirus, hanno difficoltà a rimborsare i debiti e a pagare gli stipendi, osserva Kpmg

Secondo Kpmg il giocatore che vale di più è Kylian Mbappé, 200 milioni (+12 milioni rispetto a maggio), davanti al compagno del Psg Neymar, 148 milioni (-1). Tra i calciatori che giocano in Italia solo 4 nei primi 50. In testa Lukaku (Inter), 14mo con 92,5 milioni, quindi tre juventini: De Ligt 21mo (83,7 milioni), Dybala 35mo (74,7 milioni), Cristiano Ronaldo 41mo (71,7milioni). Il neoacquisto del Napoli Victor Osimhen, valutato 70 milioni, è il quinto giocatore per incremento di valore rispetto a maggio.

(Il Sole 24Ore)