Atalanta: affare lampo. Ecco Karsdorp per la fascia

L’Atalanta si è accordata con la Roma per l’arrivo di Rick Karsdorp, 25 anni, esterno destro olandese da tutta fascia, grande corsa, buon crossatore, più portato alla fase offensiva che difensiva. La Roma lo acquistò nel 2017 dal Feyenoord, dove è tornato nell’estate 2019, dopo due stagioni italiane fortemente condizionate dagli infortuni. La formula: prestito con diritto (obbligo in base alle presenze) di riscatto, per 7 milioni: in futuro, possibile incrocio della sua trattativa con quella di Ibanez, oggi alla Roma in prestito dall’Atalanta.

(Gasport)