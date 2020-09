Arriva la Juve. La Roma resta nel vicolo Dzeko

La Roma si prepara ad affrontare la prima gara della propria stagione all'Olimpico. Sarà però una partita particolare soprattutto per Edin Dzeko, che scenderà in campo con la maglia della Roma contro quella formazione che fino a pochi giorni fa lo voleva e lo stava per portare a Torino. Eppure il bosniaco adesso deve ricominciare. Proprio ai bianconeri nel 2015 durante la seconda giornata del campionato aveva segnato il suo primo gol con la Roma. Adesso Edin, che dovrà ricucire al meglio il proprio rapporto con Fonseca, cerca di ripartire, azzerare tutte le voci di mercato e guidare i giallorossi verso la prima vittoria stagionale sotto gli occhi dei due nuovi proprietari, Dan e Ryan Friedkin che saranno presenti allo stadio.

