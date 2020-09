Arriva Friedkin: disegna la Roma. Mercato, ds e nuovo stadio

Dan Friedkin e il figlio Ryan sono pronti a sbarcare a Roma. Non c’è solo l’idea di andare in tribuna per la prima uscita (a Verona) o, più tardi per il “vernissage” all’Olimpico, bensì con giorni di anticipo, per capire che atmosfera si respira. Per questo che - anche se non c’è una data fissata - è possibile che il fine settimana sia il momento giusto per la loro prima apparizione giallorossa. Il fatto che Dan Friedkin abbia e piloti personalmente un jet privato, consente una libertà enorme. Detto che Ryan prenderà a breve dimora nella Capitale, il presidente potrebbe fare un primo blitz, per poi tornare per il campionato. Stringente, invece, è la scelta del nuovo d.s. E con i Friedkin a Roma, l’impressione è che la risoluzione del giallo sia più vicina.

(Gasport)