Amichevole a Cagliari: Dzeko dubbio, Fazio è out

Alla Sardegna Arena la Roma gioca la prima partita contro una pari categoria. Saranno le prove generali in vista dell’esordio in programma sabato 19 a Verona, e non sarà una partita banale, visto che di fronte ci sarà il Cagliari di Eusebio Di Francesco, e visto che per la prima volta dopo il lockdown i giallorossi torneranno a giocare con il pubblico sugli spalti. Lo stadio, infatti, sarà aperto a mille spettatori, tutti in Main Stand, mentre i Distinti saranno aperti ai diversamente abili. . Non è sicura la presenza di Dzeko: Fonseca lo ha inserito nella lista dei convocati, ma la moglie Amra è in procinto di partorire. Chi di sicuro non ci sarà è Fazio, per un problema alla caviglia.

(Corsera)