Alisson, l'eredità che pesa. Anche Pau Lopez la soffre

La Roma non riesce a risolvere la situazione relativa a Pau Lopez. l'estremo difensore era stato durante lo scorso mercato una richiesta esplicita di Fonseca, ma ora è diventato la riserva di Mirante che dando più sicurezza al tecnico e alla squadra sarà molto probabilmente titolare in questa stagione. La partenza di Pau Lopez è improbabile, non ci sono offerte per lo spagnolo e la Roma non potendosi permettere una minusvalenza ha deciso di tenerlo almeno per quest'anno. Il futuro non è scritto e il mercato è ancora lungo.

(gasport)