Al calcio il virus costa 14 miliardi

Un danno al mondo del calcio da 14 miliardi di euro: questa la stima di Olli Rehn - governatore della banca finlandese e responsabile del comitato Fifa incaricato di contrastare gli effetti del Covid -. Il massimo organo del calcio mondiale ha stanziato 1,5 miliardi di dollari per l'emergenza, ma il contributo non si è rivelato sufficiente. Lo stesso Rehn si è detto molto preoccupato per la situazione di Africa e Asia, ma per valori assoluti il danno maggiore si è riscontrato in Europa, e non si escludono sviluppi ancora peggiori.

Intanto la Serie A prepara la riapertura parziale degli stadi al pubblico, anche se per ora non si parla di date. Il piano è quello di garantire il distanziamento degli spettatori limitando l'accesso ad una percentuale limitata di utenti rispetto alla capienza degli impianti.

(Milano Finanza)