Agnelli e Zhang dal Milan, linea unica sui diritti tv

Il prossimo 9 ottobre la Lega di Serie A dovrà esprimersi riguardo quale delle due cordate di fondi di private equity si aggiudicherà il media company che verrà creato per i diritti televisivi. Sul tavolo ci sono le proposte di Cvc Advent e Fondo strategico italiano (1,625 miliardi di euro) e Bain Capital Nb Renaissance (1,35 miliardi). Intanto però mentre i club di A sono convinti di accettare la miglior offerta che permetterebbe loro di triplicare gli incassi in nove anni, Juventus, Inter e Milan si alleano e giocano a rialzo, per far in modo che una delle due private equity offra di più. Intanto la stessa strada inizia a esser percorsa dalla Serie B che vede molte perplessità da parte dei proprietari dei club.

(La Repubblica)