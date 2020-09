Addio a Suarez. Milik manda Dzeko da Pirlo e Ronaldo

Il domino degli attaccanti in Serie A sta per sbloccarsi. Edin Dzeko è infatti vicino a vestire la maglia della Juventus, dopo che i bianconeri sembrano aver abbandonato definitivamente il sogno di portare a Torino Suarez. Il club campione d'Italia ha già un accordo con il giocatore, che percepirà lo stesso stipendio che aveva nella Capitale di 7,5 milioni a stagione, e lo ha praticamente trovato anche con i giallorossi, con l'offerta di 15 milioni più il cartellino di De Sciglio in prestito gratuito con diritto di riscatto. La Roma userebbe quei soldi per chiudere definitivamente la trattativa per arrivare a Milik. Il centravanti polacco è vicino ai giallorossi, dopo che il Napoli ha scelto di abbassare le proprie pretese e potrebbe accettare un'offerta di 25 milioni, bonus inclusi, in cui potrebbe rientrare anche il cartellino di Bouah. Milik aspetta, ma sa che né la Juventus né il Napoli punteranno su di lui per la prossima stagione e l'unica squadra che sta facendo tutto per averlo è la Roma. Per questo motivo tutto fa pensare di essere vicini alla conclusione, con un contratto di 4,5 milioni più bonus a stagione per cinque anni pronto a Trigoria per lui.

(corsera)