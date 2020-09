A Verona incognita punta, Micki studia da vice Edin

La Roma ha di fatto chiuso per l'arrivo di Milik, ma difficilmente il polacco sarà a disposizione per la prima giornata di campionato contro il Verona. Fonseca si ritrova quindi senza certezze offensive. L'arte di arrangiarsi è il primo lavoro per il tecnico portoghese, che deve far passare la nottata in attesa di poter contare su Milik. La soluzione, sembra essere Mkhitaryan. Micki in attesa di Milik, insomma. Oppure c'è l'ipotesi, a questo punto a sorpresa, con Dzeko al centro dell'attacco, e sarebbe in questo caso la sua ultima con la maglia gialorossa. La Roma saluta quindi il bosnciaco e accoglie il polacco, calciatore ben diverso. Qualità tecniche simili, calcia bene punizione, ha un buon sinistro, preciso e potente, ma lontano da Edin per le posizioni che occupa in campo. Dzeko è un centravanti trequartista, Milik centravanti e basta. Lo testimoniano il numero di gol e soprattutto gli assist. Il polacco nelle ultime due stagioni, ne ha fatti due, il bosniaco diciotto. Ma la differenza vera sono le partite giocate, la continuità. E ricordiamo che Milik si è operato a due crociati, come Zaniolo.

(Il Messaggero)