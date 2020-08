Zaniolo superstar: classe, potenza e tanti sponsor. È lui il tesoro della nuova Roma

La nuova Roma di Friedkin ha già deciso che per il futuro il nome su cui puntare e investire è uno solo: quello di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è infatti diventato già, anche nel giorno della presentazione del gruppo del magnate texano, il volto della squadra. La società per questo motivo è pronta a blindarlo con un rinnovo di contratto, che dovrebbe concretizzarsi nel breve periodo, una volta rientrato il giocatore nella Capitale se ne discuterà. L'ingaggio dovrebbe arrivare a toccare i tre milioni di euro l'anno, cifra ritenuta più che giusta per lui visto il talento e soprattutto l'apporto in campo. Fuori dal campo intanto continua ad attirare su di sé l'attenzione, con gli sponsor che vorrebbero averlo dalla propria parte, grazie sia a Fedez, che ha deciso di curare la sua immagine, che alla Vigo Global dell’agente Claudio Vigorelli.

(gasport)