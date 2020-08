Zaniolo sorride: il tampone è negativo

Dopo esser rientrato dalla vacanze in Sardegna ed essersi sottoposto all'esame del tampone, Nicolò Zaniolo può finalmente tirare un sospiro di sollievo. Il test è risultato negativo e per questo motivo il talento giallorosso potrà unirsi alla squadra per l'inizio del ritiro a Trigoria. Tutti i giocatori saranno comunque sottoposto a nuovi accertamenti il giorno precedente all'inizio degli allenamenti. Nicolò intanto è pronto, dopo una stagione quasi da dimenticare per via dell'infortunio, e vuole dimostrare alla Roma di essere il giocatore su cui costruire il proprio futuro. Anche per questo motivo il suo agente si incontrerà a breve con la società per definire il rinnovo di contratto che lo blinderà definitivamente. Anche la nuova proprietà ha deciso di puntare su di lui, Friedkin ha scelto il suo volto e quello di Dzeko per annunciare la buona riuscita della trattativa con Pallotta, e per questo sarà lui il volto della Roma nel mondo.

(corsera)