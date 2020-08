Zaniolo, oggi il tampone della verità

Zaniolo alla prova tampone. Inutile negarlo: un po’ di apprensione in Nicolò e in chi lo gestisce esiste. E non solo perché la Costa Smeralda, meta della vacanza del ragazzo e della sua fidanzata, è ormai considerato il focolaio della nuova ondata Covid-19. Il problema è che il numero 22 giallorosso è entrato in contatto con diversi compagni e ‘colleghi’ che sono risultati positivi. Zaniolo è partito in automobile questa mattina da La Spezia dove ieri - oltre alla città in festa per la promozione in serie A - si è goduto in famiglia i festeggiamenti per il compleanno della mamma. Nel primo pomeriggio, giunto nella Capitale, si sottoporrà al controllo.

(Il Messaggero)