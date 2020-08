Zaniolo, non c'è il Covid

Sospiro di sollievo in casa Zaniolo dopo i risultati del test a cui il giocatore si è sottoposto al rientro dalle vacanze trascorse in Sardegna. Il numero 22 giallorosso ha infatti effettuato il tampone per scoprire se fosse positivo o meno al Covid-19, dopo che sull'isola era entrato in contatto con molti giocatori risultati successivamente positivi, risultando ovviamente negativo. Anche la Roma adesso può tirare un sospiro di sollievo, soprattutto in vista della prossima settimana dove la squadra di Fonseca si radunerà per riprendere la preparazione e sarà sottoposta a nuovi test. Anche il ct Mancini sarà soddisfatto dell'esito del test, e l'ipotesi di vederlo in campo il 4 settembre contro la Bosnia di Dzeko nella Nations League non è da escludere. La Roma dovrà fare a meno di lui nell'amichevole in programma a Trigoria il 5 settembre contro il Benevento. Per ora non sono in programma altre amichevoli.

(Il Messaggero)