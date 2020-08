Via ai saldi di fine stagione per abbassare del 20% l'attuale monte-ingaggi

La parola d'ordine è cedere. Le esigenze, almeno nel breve-medio periodo rimangono le stesse: diminuzione del monte-ingaggi di almeno il 20% (da 140 milioni a 112), rosa ridotta a 23 elementi e possibilmente, entro giugno 2021, un piano di rientro che contempli un centinaio di milioni di plusvalenze.

Ufficiali gli addii di Gonalons e Defrel, rispettivamente per 4 milioni al Granada e 9 al Sassuolo. C'è l'intesa col Cagliari per Juan Jesus (3 milioni), manca il 'sì' del brasiliano, che a bilancio è a 1,9. Valutazione simile per Perotti, che interessa al Fenerbahçe, Santon invece piace al Besiktas. Olsen ha un'offerta del Celtic che chiede il prestito con metà ingaggio pagato dalla Roma, proposta ritenuta irricevibile dai giallorossi. Il portiere svedese però vorrebbe tornare al Cagliari.

Su Fazio, secondo i media spagnoli, ci sarebbe Villarreal. Diawara è finito nel mirino dell'Arsenal, Veretout e Under sono monitorati dal Napoli. Per Schick la Roma chiede 25 milioni, il Lipsia è fermo a 20. Quella cifra è però impossibile per l'Hertha Berlino a patto che Piatek trovi una sistemazione. Si aspettano, inoltre, offerte per Pau Lopez: appare complicata l'opzione Napoli con uno scambio di prestiti con Meret, mentre Sirigu è più di un'ipotesi. Il Torino chiede 8 milioni e ha in mano Sepe.

(Il Messaggero)