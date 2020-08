Fonseca non ha intenzione di rinunciare a Veretout e per questo, appena tornerà a Trigoria, ne chiederà la conferma immediata. Sul giocatore ci sono il Milan ma soprattutto il Napoli, ma il tecnico giallorosso lo considera un punto fermo della rosa. Veretout piace al Napoli da un paio d’anni: lo voleva Ancelotti, lo vuole Gattuso e Giuntoli lo segue da tempo. Attualmente però gli azzurri non hanno fatto offerte per il francese.

