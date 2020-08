Veretout, pressing Napoli: pronti 22 milioni

Definito il closing per il passaggio della Roma a Dan Friedkin, adesso il Napoli potrà avere risposte certe per le due operazioni che Cristiano Giuntoli vorrebbe definire. Quella per Cengiz Under e quella per Jordan Veretout. Pronti 22 milioni di euro da offrire ai giallorossi per assicurarsi il mediano francese. Un’operazione non di poco conto, che potrebbe convincere la nuova proprietà giallorossa a trattare, sempre ché arrivi l’ok di Fonseca. In questi giorni sono frequenti i contatti tra il ds napoletano e Mario Giuffredi, l’agente di Veretout che, tra i suoi assistiti, ha anche Hysaj e Di Lorenzo.

(Gasport)