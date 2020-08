Uomo immagine e talento puro: Zaniolo simbolo del nuovo corso

Il 2020 doveva essere l’anno della sua consacrazione. Di fatto, Nicolò Zaniolo ha visto avverarsi solo la seconda parte, l’infortunio prima e la pandemia ne hanno frenato il boom definitivo. Ma Zaniolo era e resta al centro del progetto della Roma. Se però prima con Pallotta e i conti in rosso il futuro era in dubbio, adesso con Friedkin il numero 22 giallorosso potrà pensare soltanto a giocare.

In queste settimane di stop al calcio giocato Zaniolo si sta dimostrando il ragazzo che è sempre stato: vacanze in famiglia tra la Liguria e la Sardegna, allenamenti tutti i giorni, pochissima vita mondana, tanti bagni al mare e in piscina e serate con fidanzata, mamma, papà e sorella. Con loro anche una persona di fiducia del suo agente, Vigorelli, che lo aiuta nella quotidianità e lo supporta in tutto e per tutto. Insieme a Dzeko, è e sarà il volto della Roma di Friedkin.

(Gasport)