Tra Pau Lopez e Mirante spunta l’opzione Musso

Non appena la squadra si ritroverà a Trigoria, andrà in scena un colloqui tra società, tecnico e Pau Lopez. Lo spagnolo ha chiuso malissimo la stagione ma visto che e la Roma per venderlo chiede almeno 20 milioni è possibile che si vada ancora avanti insieme. Nel caso in cui il club riuscisse a piazzare lo spagnolo, come alternative oltre a Meret e a Perin, il nome nuovo è quello di Musso dell’Udinese. Per strapparlo all’Udinese serve una cifra importante: due anni fa è costato poco meno di 4 milioni, adesso costa almeno quattro volte tanto.

(Gasport)