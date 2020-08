Totti, quella foto al mare di Chanel, il tam tam social e il silenzio prima della risposta

Sono stati giorni di riflessione quelli di Francesco Totti e Ilary Blasi in merito alla copertina di “Gente” che sbatteva in prima pagina la loro secondogenita, Chanel, con il lato B in bella vista. Hanno riflettuto, quando poi hanno visto che “Chanel Totti” era tra le prime tendenze sui social e se ne parlava per due giorni di fila hanno deciso di intervenire. Prendendo, non solo come personaggi pubblici, ma come genitori, le distanze dalla direttrice, Monica Mosca, che ha preso una foto di una tredicenne col papà al mare e l’ha messa in prima pagina sottolineando le forme della ragazzina. [..] Per due giorni “Chanel Totti” è stato argomento di tendenza e dibattito, la copertina ha rimbalzato tra chat whatsapp e social e i genitori non hanno più potuto fare finta di niente. Da lì la risposta secondo alcuni tardiva, in realtà semplicemente ponderata perché fino all’ultimo hanno cercato di tutelare la loro ragazza in una fase così delicata della crescita.

LEGGI L'ARTICOLO INTEGRALE

(gazzetta.it)