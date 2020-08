Totti a Trigoria, ma soltanto per Cristian

Mentre in Via dei Due Macelli avveniva il countdown per la firma di Friedkin, Totti arrivava a Trigoria. Il pensiero è andato a quel messaggio sibillino su Instagram («Ci sto pensando») di un paio di giorni fa. L'ex numero 10 era lì solo per attendere l’arrivo del figlio Cristian, reduce dagli allenamenti.

Il presente vede la Roma e Totti continuare per le rispettive strade. Ieri l’agenzia scouting dell’exgiallorosso ha annunciato l’arrivo del primo calciatore di serieA. Si tratta di Caprari, attualmente alla Sampdoria. A breve potrebbe essere seguito da Zielinski.

(Il Messaggero)