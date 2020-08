Torino, il bluff di Cairo su Sirigu: il portiere è in uscita

Urbaino Cairo, presidente del Torino, nella giornata di presentazione del nuovo allenatore, Marco Giampaolo, aveva speso davanti ai cronisti anche alcune parole in merito al mercato granata. Tra i giocatori che erano stati blindati dal presidente c'era anche Salvatore Sirigu, portiere sul quale la Roma sembrava volesse puntare per la prossima stagione. Stando a quanto riportato però dal quotidiano torinese l'estremo difensore sarebbe in rotta con la società e quindi prossimo alla cessione. I giallorossi ci proveranno sicuramente, ma prima servirà piazzare Pau Lopez, che in questa stagione non ha convinto come avrebbe dovuto.

(Tuttosport)