A Trigoria è arrivata una buona notizia ed è tornata un po’ di tranquillità. In attesa che tutti i calciatori della rosa della prima squadra si sottopongano ai tamponi, è ripresa ieri pomeriggio l’attività della formazione Primavera allenata da Alberto De Rossi, mentre il resto del settore giovanile, vale a dire le squadre Under 18-17-16-15, non hai mai interrotto il programma di lavoro in preparazione alla prossima stagione.

(Corsera)