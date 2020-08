Tampone negativo: per Zaniolo sospiro di sollievo

La Roma e Nicolò Zaniolo possono tirare un sospiro di sollievo. Il giocatore dopo esser rientrato dalle vacanze in Sardegna si è infatti sottoposto all'esame del tampone per verificare la propria positività, o meno, al Covid-19, risultando negativo. Adesso il numero 22 giallorosso potrà aggregarsi la prossima settimana con il gruppo di Fonseca e riprendere gli allenamenti, che a dire la verità non ha mai smesso di fare nonostante il periodo di ferie. Quello della prossima stagione sarà un Zaniolo diverso, più sicuro di sé e voglioso di incidere, sia perché il suo agente e la Roma sono pronti a discutere il rinnovo di contratto, sia perché all'arrivo nella Capitale di Dan e Ryan Friedkin tutti sanno che il talento giallorosso sarà al centro del progetto e della costruzione dell'immagine del club nel mondo.

(gasport)