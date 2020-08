Sollievo Zaniolo, tampone negativo. Ora i test fisici

Nicolò Zaniolo è risultato ufficialmente negativo al test del tampone a cui si era sottoposto dopo esser rientrato dalle vacanze in Sardegna. Nella regione sono molti i focolai e soprattutto le persone, calciatori compresi vedi Mirante, a esser risultati positivi al Covid-19. Il talento giallorosso può tirare un sospiro di sollievo quindi e prepararsi al raduno che la squadra effettuerà giovedì a Trigoria agli ordini di mister Fonseca. Intanto proprio il portoghese e il capitano Edin Dzeko dovrebbero incontrare Fienga per definire gli obiettivi e ricevere rassicurazioni in vista della prossima stagione. L'impressione è che tutti vogliano lavorare al massimo per non ripetere l'anno appena conclusosi.

(La Repubblica)