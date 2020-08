Sollievo Karsdorp: il piccolo Kylian è a casa. E lui riflette sul futuro: Roma o Premier?

Finalmente una bella notizia per Rick Karsdorp. Il giocatore, di proprietà della Roma, ha infatti potuto riabbracciare e riportare a casa il proprio figlio, il piccolo Kylian, che era stato ricoverato da alcune settimane al Bambin Gesù. Adesso l'olandese potrà iniziare a riflettere sul proprio futuro dopo aver visto terminare la propria avventura con il Feyenoord. Karsdorp non sembra rientrare nel progetto giallorosso per il prossimo anno, per questo motivo i giallorossi cercheranno di cederlo in Premier League o in Olanda, dove il giocatore sembra avere molti estimatori.

(gazzetta.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE