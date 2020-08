Smalling può tornare a Roma, ma la Premier...

Nelle intenzioni della nuova proprietà Chris Smalling dovrebbe essere il secondo colpo ufficiale, dopo lo sbarco di Pedro. Riportare il difensore inglese non sarà però facile: su di lui c'è da registrare la corte dell'Inter e di alcune squadre di Premier League. Non è arrivato l'assalto dell'Arsenal, ma un interessamento del Newcastle.

Il Manchester United si sta rendendo conto che i 20 milioni di euro (più 5 di bonus) richiesti per la cessione sono una cifra difficile da incassare. La volontà di Smalling è quella di tornare in giallorosso e nei prossimi giorni la Roma tornerà alla carica con i Red Devils magari chiedendo un prestito oneroso ed un obbligo di riscatto già fissato per il 2021.

(Gasport)