Smalling, la Roma deve accelerare con lo United

Per regalare a Fonseca la possibilità di iniziare la preparazione con Smalling in rosa c’è bisogno di un’accelerata nella trattativa con il Manchester United. Sono molte le squadre inglesi che stanno cominciando a chiedere informazioni sul difensore centrale, che ha giù rifiutato il Newcastle: West Ham, Everton e Fulham vorrebbero convincerlo a rimanere in Premier League. La società, però, nonostante il cambio di proprietà non ha intenzione di arrivare ai 20 milioni chiesti dallo United qualche settimana fa e nel frattempo ha preso informazioni al Napoli su Maksimovic, che potrebbe arrivare a prescindere dal ritorno a Trigoria di Smalling.

(Corsera)