Si rivede la Roma. Fonseca sotto esame

La Roma di Fonseca si prepara a tornare nuovamente in campo, questa volta per lavorare al meglio in vista della nuova stagione. Il tecnico portoghese sa di non avere scelta e di dover migliorare la propria squadra, soprattutto sul piano dei risultati. Il suo operato è stato messo sotto esame, poche sono state infatti le parole di fiducia arrivate nei suoi confronti, anche se lui continua a rimanere saldo in panchina. Nessuno vuole che si riproponga ancora il terzo anno di Garcia, quando il tecnico francese fu delegittimato con l'imposizione nel suo staff del doppio preparatore, Norman e Lippie. Tutti sanno come andò a finire quella stagione e la speranza è che non accada lo stesso con Fonseca. Il portoghese vuole migliorarsi e far ricredere tutti dopo il deludente finale di stagione che ha visto la Roma uscire sconfitta, malamente, in Europa League contro il Siviglia, in quella che era per molti tifosi la partita più importante dell'anno.

(Il Messaggero)