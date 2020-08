Si riparla di Smalling, in porta sondaggio per Andrada

Oggi a Londra nel vertice tra Fiegna e Friedkin jr. si parlerà anche di mercato. Perché la Roma tra meno di dieci giorni tornerà ad allenarsi a Trigoria e Paulo Fonseca vuole partire con le idee chiare. Dopo aver portato a casa Pedro l’obiettivo ora è cercare di riportare nella Capitale il prima possibile Chris Smalling.

La missione in Inghilterra ha anche questo obiettivo: incontrare il Manchester United per cercare di trovare un accordo per il difensore centrale. I Red Devils, del resto, si sono resi conto che difficilmente riusciranno a trovare una squadra in Premier disposta ad offrire 25 milioni e il giocatore ha fatto sapere allo United che vorrebbe tornare a Roma. Il club giallorosso si presenterà con un prestito oneroso (3-4 milioni) a cui aggiungere il riscatto obbligatorio a 14-15. Un’operazione complessiva, quindi, di 17-19 milioni (a cui aggiungere i tre che la Roma ha già versato per lo scorso anno).

Tra i centrali torna ad interessare anche Daniele Rugani, con la Juventus che può diventare anche un partner importante a livello di cambi (ballano Florenzi, Kluivert, Bernardeschi e Romero). Resta in piedi Sokratis Papastathopoulos dell’Arsenal. C'è poi il nodo portiere, visto che Pau Lopez non convince più. Piacciono Sirigu, Meret e Perin e si registra un sondaggio per il portiere Esteban Andrada, con il Boca Juniors che chiede 8-10 milioni.

