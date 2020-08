Si ricomincia: Fonseca dribbla il Covid e carica la nuova Roma

La Roma torna al lavoro. Ieri tutti i giocatori e lo staff tecnico che si sono sottoposti al tampone sono risultati negativi, dando così il via libera al primo allenamento. In serata Fonsecaha dovuto salutare un corposo numero di calciatori, partiti per le nazionali. Il ritorno perciò, peraltro scaglionato, ci sarà fra il 7 e il 9 settembre, cioè quando starà per cominciare il conto alla rovescia per l’avvio del campionato.

Alla prima occasione per parlare alla squadra il tecnico ha ribadito alcuni concetti: massimo impegno da parte di tutti, c’è una nuova proprietà e c’è bisogno di fare bella figura. Fonseca ha ribadito la sua fiducia ai giocatori, spronandoli a fare meglio della scorsa stagione.

Alla dirigenza il tecnico ha comunicato che in partenza vorrebbe mantenere come sistema di riferimento quello che prevede la difesa a tre (e quindi, potendo, il mercato si orienterà in questo senso), ma non esclude certo l’idea di tornare al prediletto 4-2-3-1.

(Gasport)