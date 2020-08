Schick verso il Leverkusen. Sulla fascia idea Kolasinac

A Trigoria non si pensa solo alla trattativa che potrebbe portare Dzeko altrove e Milik alla Roma. Con Kolarov in uscita verso l’Inter, si pensa a Sead Kolasinac dell’Arsenal per la fascia sinistra. Patrik Schick sembra sempre più vicino al Bayer Leverkusen, che però non offrirà più di 25 milioni. Soldi utili da utilizzare, parzialmente, per riavere Smalling dal Manchester United.

Sempre sul fronte uscite, c’è da segnalare il sondaggio del Celtic Glasgow per Olsen, ma al momento la trattativa si è arenata, perché gli scozzesi vorrebbero il portiere solo in prestito e addirittura con parte dell’ingaggio pagato dalla Roma.

(Gasport)