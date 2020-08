Roma XL: Trigoria è pronta. Ma con 35 giocatori la rosa va ristretta

Fonseca non intende più lavorare con una rosa maxi come quella dello scorso anno. Il vero problema, però, è che la Roma attualmente di giocatori sotto contratto ne ha addirittura 35, ben sette in più del gruppo della scorsa stagione. Ed è chiaro che non tutti potranno iniziare a lavorare con il gruppo nel ritiro di Trigoria. Di certo sotto contratto ci sono dei giocatori che non rientrano più nei piani della Roma e che potrebbero finire in una lista B: tra questi ci sono sicuramente i giovani che non fanno più parte del progetto come Keba, Seck e Coric. Ma potrebbero far parte di un gruppo a parte anche giocatori che la Roma ha deciso di dar via e che non saranno più parte della rosa giallorossa: Antonucci, Juan Jesus e Olsen ma anche alcuni elementi in uscita come Karsdorp, Bouah o Perotti.

