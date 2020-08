Roma, siamo ai vecchi difetti

La Roma si raduna giovedì. Trentacinque i calciatori attualmente sotto contratto ai quali è stata inviata la lettera di convocazione (assenti solo Mirante e Schick). Gli altri 32 (Antonucci, Bouah, Calafiori, Keba, Coric, Cristante, Diawara, Dzeko, Fazio, Florenzi, Ibanez, Jesus, Karsdorp, Kluivert, Kolarov, Mancini, Mkhitaryan, Olsen, Pastore, Pau Lopez, Pedro, Pellegrini, Peres, Perez, Perotti, Riccardi, Santon, Seck, Spinazzola, Under, Veretout, Villar e Zaniolo) tra 48 ore si presenteranno al centro sportivo Fulvio Bernardini per sottoporsi ai tamponi. Il giorno dopo, tutti in campo. Sabato però Trigoria è già pronta a svuotarsi: le convocazioni delle rispettive nazionali priverà Fonseca di almeno 11-12 elementi che il tecnico rivedrà soltanto il 9 settembre la ripresa della Roma sia in sordina.

Intanto arrivano conferme sull'accostamento del russo Kokorin ai giallorossi. Nel tentativo di trovare una sistemazione in Russia a Pastor, alla Roma è stato offerto l'attaccante classe 91. Discorso praticabile soltanto riuscisse a svincolarsi dallo Spartak, con il quale ha firmato a inizio mese ma è già ai ferri corti.

(Il Messaggero)