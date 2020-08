Roma, per Schick Lipsia o il Toro di Giampaolo

Concluso il prestito al Lipsia, Patrik Schick dopo le vacanze tornerà a Trigoria, ma il suo futuro non sarà più in giallorosso. Il club tedesco, nonostante la cessione di Werner al Chelsea, finora non ha mai voluto affondare il colpo per Schick.

L'attaccante ceco interessa anche al Bayer Leverkusen, ma il vero concorrente del Lipsia è il Torino di Marco Giampaolo. Il ds granata Vagnati ha cominciato a sondare il terreno. La Roma chiede 25 milioni di euro per cederlo e sembra che il Torino stia pensando ad un prestito con qualche milione sul piatto e l'obbligo di riscatto fissato a una ventina di milioni. I giallorossi sperano nel rilancio dei tedeschi. La priorità di Schick, inoltre, è tornare in Germania.

(corrieredellosport.it)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE