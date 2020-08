Roma, Pedro e Mkhitaryan indicano la strada giusta

La Roma di Fonseca in vista della prossima stagione cerca di esser plasmata attraverso l'esperienza. Per questo motivo è stato preso Pedro dal Chelsea e soprattutto si è fatto di tutto per riscattare immediatamente Mkhitaryan dall'Arsenal. Insieme i due hanno vinto 44 trofei, 25 lo spagnolo e 19 l'armeno, e il tecnico portoghese sa che potrà contare su loro due per finalizzare le azioni negli ultimi trenta metri del campo. Tutto questo a prescindere da quello che sarà il destino di Dzeko, che si spera possa rimanere in giallorosso per formare un tandem offensivo di esperienza e classe. Pensare a quei tre giocatori lì davanti fa sognare i tifosi che sanno, almeno per questa volta, che a guidare l'attacco giallorosso ci saranno giocatori abituati a vincere e che non vogliono certo smettere di farlo in questo momento della propria carriera.

(gasport)