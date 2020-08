«Roma nel cuore», Friedkin disegna i primi 6 punti

Dan Friedkin è diventato ieri il 25esimo presidente della storia della Roma. L’obiettivo, messo nero su bianco, è “competere per le prime posizioni del campionato e nelle competizioni internazionali”. Il primo di sei punti intorno a cui nascerà la Roma del futuro.

Parola chiave: risanamento, garantito da un aumento di capitale da 85 milioni entro il 31 dicembre e da un taglio dei costi. Domani Ryan Friedkin e Guido Fienga si vedranno a Londra, con un paio di agenti collegati a distanza. Sarà una Roma giovane, scartate “soluzioni rapide di dubbia durata”. L’arrivo del 32enne Pedro, svincolato dal Chelsea e da ieri in città sembra più l’ultimo colpo della vecchia era che il primo della nuova. Ma il discorso vale anche per il direttore sportivo: l’idea è aspettare fino a ottobre per provare ad arrivare a uno tra Paratici (Juve), Ausilio (Inter) o Planes (Barça). In panchina resterà Fonseca: malgrado qualche errore ha la fiducia dei dirigenti. Il suo staff può essere integrato con un tattico italiano.