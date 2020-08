Roma, missione da brividi: c’è una squadra da vendere

Giovedì Fonseca dovrà fare i conti con una rosa ancora più ampia rispetto a quella di 28 calciatori che ha terminato la stagione. Tranne Pedro saranno tutte facce già viste, molte delle quali non dovrebbero rimanere troppo a Trigoria, almeno nelle intenzioni della società che punta a liberarsi di ingaggi pesanti e a sfoltire una rosa. Sono infatti rientrati alla base, già da un po’, Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric e Antonucci, mentre Schick è ancora in vacanza dopo la semifinale di Champions raggiunta col Lipsia. Proprio dalle loro cessioni, oltre che da quelle di Under e Kluivert, la Roma conta di ricavare un «tesoretto» di una sessantina di milioni (più il risparmio degli ingaggi).

In uscita anche Perotti, Juan Jesus, Fazio, Santon, forse Bruno Peres e naturalmente Pastore, di nuovo fermo ai box dopo l’operazione all’anca. Riuscire a piazzarli tutti sarebbe il vero colpo del mercato romanista.

(Corsera)