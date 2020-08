Roma, il futuro passa dalla City

E’ l’inizio dell’éra Friedkin. Non nella Capitale, ma nella City. Fienga, il ceo appena confermato, è già a Londra eda stamattina comincerà a disegnare con Ryan Friedkin, il figlio del presidente Dan, la strategia per la nuova stagione.

Il 1° test della Roma del texano con il neopromosso Benevento di Pippo Inzaghi: amichevole il 5 settembre a Trigoria. Fienga si è messo d’accordo con Friedkin jr nell’ultimo weekend: si incontreranno nell’ufficio che Pallotta aprì a Londra qualche anno fa. Il ceo giallorosso ospiterà l’erede del nuovo proprietario, accompagnato dal fedelissimo Eric Williamson che fa parte del comitato esecutivo con i Friedkin, Marc Watts e Fienga. Con loro i legali del Friedkin Group e alcuni esperti di finanza. La priorità è mettere in sicurezza la Romapassando attraverso la costruzione dello stadio: contatti già avviati per avere qualche certezza sull’area e sul percorso da fare entro fine anno.

«Voglio esserci per la prima in campionato», ripete da qualche giorno Ryan Friedkin. Il mercato passa in secondo piano.Ma Friekdin, leggendo il suo comunicato di lunedì ad affare ufficializzato, ha comunque chiarito che tra gli obiettivi, in prima fila, c’è quello di «allestire una squadra in grado di competere per le prime posizioni nel campionato nazionale e nelle competizioni internazionali».

(Il Messaggero)