Roma, il 9 settembre seconda amichevole stagionale a Frosinone

La Roma nella giornata di oggi si prepara ad riprendere gli allenamenti in vista della nuova stagione. I giallorossi agli ordini di Fonseca inizieranno la preparazione con una rosa extra-large, 35 giocatori, ma considerando che tra una settimana molti lasceranno la Capitale per gli impegni delle rispettive Nazionali il centro sportivo si svuoterà. Il tecnico portoghese potrà fare alcuni test con alcuni giocatori prima di decidere se farli partire o meno durante la prima amichevole stagionale, in programma il 5 settembre a Trigoria contro il Benevento. I giallorossi avrebbero fissato anche la seconda partita amichevole in vista del campionato il 9 settembre contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe.

(corsport)