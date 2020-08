Roma, Dzeko sicuro: vuole restare. Vertice con Fienga per decidere il futuro

Edin Dzeko presto avrà un incontro con il ceo Guido Fienga per decidere il suo futuro. Piace alla Juventus e all’Inter, lui vuole rimanere ma la Roma davanti ad un’offerta importante - sopra ai 10 milioni - e se non spalmerà il suo ricco ingaggio da 7.5 milioni di euro netti a stagione, potrebbe decidere di rinunciare al suo capitano. Quasi tutto il mercato sarà fatto di scambi. Alcuni sono già in piedi. Con il Napoli si ragiona da tempo allo scambio tra Cengiz Under e Milik, con conguaglio di 15 milioni in favore della società di De Laurentiis: la trattativa, in questi termini, è però legata al destino di Dzeko, perché difficilmente il polacco potrà arrivare se Edin sarà ancora giallorosso.

(Corsera)