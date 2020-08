Roma duttile e più esperta

Sarà ancora Fonseca a guidare la Roma del futuro. Sulla sua conferma nessuno ha mai posto dei punti interrogativi, anche in considerazione dei tanti alibi concessi all’allenatore in funzione di tutto quello che è successo nella scorsa stagione. Il tecnico sbarcherà a Roma oggi e domani sarà a Trigoria quando tutta la squadra si ritroverà per i tamponi. Una delle prime cose che farà l’allenatore portoghese sarà quella di incontrare Fienga, ma non ci bisogno di parlare della storia del tattico italiano da inserire nello staff tecnico del portoghese, perché a Trigoria non è mai stato un tema da prendere in considerazione. Le certezze del tecnico per la prossima stagione saranno due: avere giocatori di grande esperienza (come Pedro e Smalling, di cui ha chiesto il ritorno, ma anche Dzeko e Veretout, che ha chiesto al club di tenere) e la duttilità tattica, con i due moduli dello scorso anno (il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1) che saranno portati avanti entrambi.

(Gasport)