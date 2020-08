Roma, c'è qualcosa di positivo

Comincia il lavoro sul campo, la rosa si assottiglierà ma Fonseca intanto comincia a sorridere, se non altro perché può ricominciare ad allenare la sua Roma: i tamponi effettuati ieri, dopo le positività di Mirante, Perez, Peres e Kluivert, sono risultati tutti negativi, quindi la squadra è scesa in campo per la prima sgambata che ha aperto le porte alla nuova stagione. I calciatori due volte a settimana dovranno ripetere il test (domani), come avveniva durante il campionato estivo, seguendo il protocollo.

Fonseca intanto aspetta rinforzi (per ora tra i convocati c'è Pedro, ma non è disponibile e lo sarà solo a stagione cominciata), intanto fa con ciò che ha, sapendo che quello di ieri, per alcuni, potrebbe essere stato l'ultimo allenamento, o uno degli ultimi. Oltre a Kolarov (che oggi andrà in Nazionale), l'indiziato principale, come noto, e Dzeko (che raggiungerà domani la Bosnia), al centro del vortice di mercato. Dei sei azzurri (partiti ieri sera per Coverciano) in bilico, forse il solo Florenzi non sa e forse anche Cristante aveva (doveva rientrare in uno scambio Juve con Mandragora) e non è escluso che abbia altre offerte.

(Il Messaggero)