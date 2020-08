Quattro capitani in 4 stagioni. Dzeko via, l’ansia dei tifosi

Momento chiave della trattativa tra Roma e Juventus per il trasferimento di Edin Dzeko. E i tifosi stanno a guardare, in larga parte increduli, in attesa di capire le reali intenzioni della nuova proprietà. E così, nello stordimento generale, per alleggerire il bilancio, Dzeko potrebbe essere il quarto capitano a lasciare la Roma. Prima Totti – nel 2017 come giocatore, un anno fa come dirigente – poi De Rossi, nel 2019, passando per il saluto a Florenzi, lo scorso gennaio. Se Dzeko dovesse partire il segnale dato alla piazza inevitabilmente farebbe discutere. Che la Roma non possa fare grandi investimenti, e che debba sfoltire una rosa carica di esuberi, è noto, ma l’aspettativa comune è che almeno non si tocchino i punti fermi. Vedi Dzeko, Zaniolo e Pellegrini.

(La Repubblica)