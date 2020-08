Quarant’anni fa all’Olimpico la prima volta di Falcao

Il 30 agosto del 1980 in quarantamila decisero di anticipare il rientro dalle vacanze, perché all’Olimpico c’era una partita speciale: il debutto di Paulo Roberto Falcao con la maglia della Roma contro i suoi ex compagni dell’International Porto Alegre. Amichevole organizzata per arrotondare con l’incasso – che fu di 216 milioni di lire – il miliardo e mezzo sborsato dal presidente Viola per il cartellino.

La prima di Falcao finì con un insignificante 2-2, ma segnò l’inizio di una straordinaria storia di sport culminata tre anni più tardi con lo scudetto, che tramutò il Divino nell’ottavo Re di Roma.

(Il Messaggero)