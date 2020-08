Proprietà Usa in Europa: solide. Ma per i trofei serve pazienza

Dopo aver battezzato “Romulus and Remus Investments LLC” il veicolo di controllo della nuova società giallorossa, il consiglio a Dan Friedkin è quello di evitare di utilizzare come slogan “veni, vidi, vici”. In Europa i robusti investimenti dei tycoon americani non hanno immediatamente prodotto grandi risultati sportivi. Dal punto di vista economico e finanziario, invece, gli esiti sono stati positivi.

La storia degli americani d'Inghilterra racconta che bisogna avere pazienza. Adesso a brillare è il Liverpool, ma il primo titolo è arrivato nove anni dopo l’ingresso di Tom Werner e dei suoi soci in Fenway Sports Group, proprietari pure dei Boston Red Sox di baseball. L’Arsenal, invece, da quando dal 2011 è finito nelle mani di Stan Kroenke si è dovuto accontentare di qualche FA. Il Manchester United, dal 2005 della famiglia Glazer, dopo l'addio di Ferguson dimostra di essere abile soltanto a rafforzare la struttura societaria. Anche Crystal Palace e Fulham sono di proprietà americane.

In Francia, invece, perplessità sui gruppi che hanno rilevato Olympique Marsiglia e Bordeaux. Infine, i fondi non solo quelli sovrani dei paesi arabi, ma anche quelli sparsi in giro per il mondo: forse sono loro il futuro di un calcio che già condizionano con partecipazioni di minoranza in vari club.

